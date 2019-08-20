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الحوثيون يختطفون ناشطا ومسؤولا محليا في إب

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إب - اليمن العربي 0 تبليغ

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الحوثيون يختطفون ناشطا ومسؤولا محليا في إب

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

الحوثيون يختطفون ناشطا ومسؤولا محليا في إب

كتب

إب - الخليج 365

اختطفت مليشيا الحوثي الإنقلابية ناشطا سياسيا ومسؤولا محليا بمحافظة إب وسط اليمن في ظل انتهاكات تمارسها المليشيا الحوثية بمختلف مديريات المحافظة.

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وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي اختطفت الناشط عبدالله باسلامة واقتادته إلى سجن الأمن السياسي بمدينة إب بعد عدة منشورات له بصفحته على الفيسبوك طالب فيها بصرف مرتبات موظفي الدولة.

وأضافت المصادر بأن المليشيا الحوثية اختطفت نديم حويرث مدير حديقة المحمول جنوب مدينة إب ونقلته إلى سجونها بمقر الأمن السياسي بمدينة إب.

وتواصل المليشيا انتهاكاتها للحقوق والحريات وإرتكاب سلسلة من الجرائم بالمحافظة الخاضعة لسيطرتها والتي بلغت أكثر من عشرة ألف إنتهاك منذ قرابة خمسة أعوام في إب بحسب تقارير محلية وحقوقية.

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