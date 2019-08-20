شكرا لقرائتكم خبر عن وساطة تنجح في إخراج العوبان وأفراده وتسليم معسكر القوات الخاصة بأبين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجحت وساطة قادتها قيادات عسكرية وأمنية وشخصيات إجتماعية في محافظة أبين بالتوصل إلى حل للأزمة الحاصلة في المحافظة. وقالت مصادر مطلعة ان الوساطة نجحت في إقناع محمد العوبان قائد قوات الأمن الخاصة بابين بتسليم المعسكر مقابل خروج آمن له ولافراده مع عتادهم العسكري. Advertisements آخر الاخبار من "الخليج 365" وأشارت المصادر ان قوات الأمن الخاصة ستتوجه خلال لحظات إلى مديرية لودر للاستقرار هناك وتسليم المعسكر للجنة الوساطة. وكانت اشتباكات قد اندلعت بين قوات الأمن الخاصة والحزام الأمني إثر محاولة قوات الحزامالأمني السيطرة على معسكر الأمن الخاصة. وخلفت الاشتباكات قتلى وجرحى من الجانبين.

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