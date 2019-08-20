انتقالي عدن يطيح بمسقط رأس الفار هادي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - يمني برس – أبين

أطاحت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، بمحافظة أبين، مسقط رأس الفار عبدربه منصور هادي وذلك بعد سيطرتها على مديرية زنجبار عاصمة المحافظة.

وشنت مليشيات الانتقالي المدعوم اماراتياً هجوماً على معسكرات حكومة هادي وذلك بعد عشرة أيام من إحكام سيطرتها على عدن.. حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، صباح اليوم الثلاثاء 20 أغسطس ، بعد محاصرة الانتقالي للمعسكرات منذ منتصف الليلة الماضي.

وقال سكان ان قوات الانتقالي سيطرت على قاعدتين عسكريتين لحكومة هادي في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019 .

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وحلق الطيران الحربي لدول التحالف الذي تقوده السعودية على المنطقة دون تسجيل أي غارة جوية.

واكتفت حكومة هادي باصدار بيان إن ما تشهده محافظة أبين “تصعيد غير مبرر” من قبل الانتقالي.

وطالبت حكومة هادي عبر نائب وزير خارجيتها محمد الحضرمي بوقف الدعم الاماراتي المالي والعسكري لقوات المجلس الانتقالي مطالبة بإيقافه بشكل فوري وكامل حد تعبيره.