شكرا لقرائتكم خبر عن قوات جنوبية تجتاح كبرى مديريات محافظة تعز لدحر قوات الشرعية المتمركزه هناك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية ان قوة من ألوية العمالقة الجنوبية تدخلت على الخط في معركة القوات الحكومية التي يساندها حزب الإصلاح في مديرية الحجرية التي تتواجد فيها قوات اللواء 35 مدرع وكتائب ابو العباس المدعوم من الامارات.

وذكرت تلك المصادر ان مليشيا الحوثي تفرض حصارا على مدينة التربة بهدف تضييق الخناق على القوات المناوأة لها , مما شجع العمالقة على الدخول في خط المعركة هناك.

قد يهمك ايضاً:

- ولي العهد السعودي يهاتف رئيس ’’المجلس الانتقالي’’ ويشيد بإنجازاته .. ويتحدث معه حول ’’اتفاق تاريخي’’

- عاجل : قوات جنوبية تجتاح كبرى مديريات محافظة تعز لدحر قوات الشرعية المتمركزه هناك

- عاجل : مجلس الأمن يفاجئ الشرعية بهذا القرار الصادم .. والمبعوث الأممي يفجر مفاجأة بشأن مصير اليمن وتقسيمها إلى دويلات!

- محمد جميح يهاجم الرئيس هادي وشرعيته .. ويفجر مفاجآت ثقيلة عن ما يجري وراء الكواليس في العاصمة السعودية الرياض!

- خطيبة خاشقجي تفجر مفاجآت جديدة وتكشف عن سرٍ أفصح به إليها عن ‘‘محمد بن سلمان’’.. ولقائهما الأول قبل الخطوبة وماذا طلب منها؟!

Advertisements

- بسبب ”حشرة“ .. الفنانة الإماراتية ”مشاعل الشحي“ تحرج زوجها وتخلع حشمتها بمكان عام (فيديو)

- بملابس ضيقة وجريئة .. ‘‘سما المصري’’ تمارس ‘‘المحظور’’ وتنشر (فيديو فاضح) من برج إيفل

- الرئيس ”عمر البشير” يكشف أسراراً خطيرة لأول مرة عن ”ابن سلمان” و ”ابن زايد” أثناء محاكمته اليوم.. شاهد ماذا قال؟

- وأخيرا .. الكشف بـ ‘‘الاسم‘‘ عن البطل الذي قتل عبدالخالق الحوثي شقيق ‘‘عبدالملك الحوثي‘‘ .. شاهد من يكون؟

- رسالة قوية ومعبرة من شقيق ‘‘أمير قطر’’ لدول المقاطعة .. شاهد ما ورد فيها



وكان قائد اللواء ثالث عمالقة حمدي شكري قد طالب قائد اللواء الرابع مشاة جبلي الموالي للرئيس "هادي" أبو بكر الجبولي بسحب قواته من مناطق الحجرية بشكل كامل.

وتفرض مليشيا الحوثي حصارا على مناطق يتواجد فيها اللواء 35 الموالي للإمارات والذي تواجد فيه كتائب ابي العباس الممولة امارتيا، والتي كان اخرجها الجيش الوطني قبيل اشهر من داخل المدينة القديمة .