شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يفاجئ الشرعية بهذا القرار الصادم .. والمبعوث الأممي يفجر مفاجأة بشأن مصير اليمن وتقسيمها... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأ مجلس الأمن الدولي الشرعية في اليمن، بموقف متخاذل وقرار متواطئ تجاه الانقلاب في عدن.

من جانبه، قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في إحالته التي يلقيها امام مجلس الامن الدولي ان المجتمع الدولي يشعر بالقلق من الوضع في اليمن.

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وذكر غريفيت بانه يشعر بالقلق من الاحداث العنيفة في عدن وأبين كما ان خطر التقسيم اصبح تهديد يهدد اليمن .

واظهر غريفيت تخوفه من امتداد الصراع الى محافظات اخري مع ان مؤسسات الدولة لن تتمكن من آداء مهامها وسط العنف في عدن.

وندد بالإجراءات التي يقوم بها المجلس الانتقالي الجنوبي للسيطرة على مواقع الحكومة الشرعية. اليمن.

وذكر بأنكافة الجهود التي بذلت لحل الأزمة اليمنية فشلت موضحا بأن اتفاق ستوكهولم ساعد في تخفيف العنف موضحا بانه اصبح هشا.

ودعا غريفيت الى إيجاد حل للازمة اليمنية باسرع وقت ممكن نظرا لتطور الازمة واصبح التقسيم خطر يهدد اليمن.