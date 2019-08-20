شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي يهاتف رئيس ’’المجلس الانتقالي’’ ويشيد بإنجازاته .. ويتحدث معه حول ’’اتفاق تاريخي’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر إعلامية سعودية رسمية، امس الاثنين، عن 4 اتصالات هاتفية قام بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، من أجل "اتفاق تاريخي".

وأجرى الأمير "محمد بن سلمان" الأربع اتصالات المهمة حول الاتفاق التاريخي الذي وقعته المعارضة السودانية مع المجلس العسكري السوداني، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس".

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وكان أول اتصال مع رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول، عبدالفتاح البرهان، وأعقبه اتصال بالقيادي بقوى الحرية والتغييرالسودانية، أحمد ربيع.

وثمّن ولي العهد السعودي في الاتصالين الاتفاق الذي توصلت إليه كافة الأطراف السودانية، مؤكدًا وقوف المملكة إلى جانب السودان وشعبه الغالي بما يعزز الأمن والاستقرار فيها.

وكذلك اتصل "ابن سلمان" برئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، معبرًا عن تقديره للدور الذي قام به في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية.

والاتصال الرابع والأخير كان مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، وأبدى فيه ولي العهد تقديره للجهود التي بُذلت في تحقيق الاتفاق التاريخي بين كافة الأطراف السودانية.

يشار إلى أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير وقعا على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، السبت 17 أغسطس / آب، في الخرطوم، وسط حضور عربي وأفريقي واسع.