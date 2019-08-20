شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـل: خطوة رهيبة وجبارة وبدون طلقة رصاص واحدة الرئيس هادي يوجه ضربة ساحقة للانتقالي والزبيدي يجن جنونه وهذا ما يحدث الآن في العاصمة المؤقتة عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكدت مصادر محلية بالعاصمة المؤقتة عدن، أن العاصمة المؤقتة عدن، شهدت شللا شبه تاما في أول أيام الدوام الرسمي، بعد إعلان الحكومة الشرعية تعليق مهامها في ثلاث من الوزارات السيادية.

وأوضحت المصادر، أن مصلحة الجوازات والأحوال الشخصية، أغلقت أبوابها، في حين داوم الموظفين في المحاكم والنيابات، وحتى في البنك المركزي لساعتين ثم غادروا.

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ولفتت المصادر، إلى أن الحركة شبه مشلولة بالعاصمة المؤقتة عدن، بعد أسبوع من الانقلاب الذي نفذه المجلس الانتقالي على الحكومة الشرعية.

وأعلنت وزارات الخارجية والنقل والداخلية تعليق مهامها بالعاصمة المؤقتة عدن، احتجاجا على انقلاب المجلس الإنتقالي على الشرعية.