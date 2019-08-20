البيضاء.. قتلى من المليشيا بنيران المقاومة وتدمير آليات بغارات للتحالف الثلاثاء 20 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 - خاص تجددت المواجهات المسلحة اليوم الثلاثاء بين مقاومة البيضاء ومليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

Advertisements وقالت مصادر "الخليج 365"ان مواجهات تجددت اليوم بين المقاومة الشعبية ومليشيا الحوثي في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من عناصر مليشيا الحوثي بالمواجهات مع المقاومة الشعبية بالزاهر. وأضافت المصادر ان غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي أسفرت عن تدمير آلية وعربة عسكرية لمليشيا الحوثي في الزاهر.

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