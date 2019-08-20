مسيرة جماهيرية حاشدة للتنديد باستهداف الحجرية واللواء 35 مدرع بتعز
الثلاثاء 20 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
احتشد الآلاف من أبناء الحجرية في النشمة بمديرية المعافر في مسيرة جماهيرية حاشدة دعت إليها القوى السياسية والفعاليات المدنية والشعبية بمديريات الحجرية للتنديد باستهداف الحجرية واللواء 35 مدرع.
وندد المشاركون في المسيرة بالتداعيات التي أفرزتها قرارات اتخذت في لحظة خطأ ومن مسئولين لم يكونوا عند مستوى مسئوليتهم بقرارات ناقصة المشروعية دبرت بليل في عطلة إجازة عيد الأضحى إستهدفت تغييرات بمواقع أمنية بمديرية الشمايتين.
ووفق المصادر، "كان واضحاً أن لهذه القرارات ما بعدها من تحركات عسكرية طالت سكون مديرية المعافر بأكثر من 80 طقماً أطبقوا على منطقة البيرين وسيطروا على نقاط عادية بخط النشمة تعز تلى ذلك تعزيزات عسكرية مهولة تنذر بشيء قادم مخيف.
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