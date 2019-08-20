نقطة الحزام الأمني بدوفس تحبط عملية تهريب ذخائر 

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

ذخائر

كتب الخليج 365

ضبطت قوات الحزام الأمني بنقطة دوفس كمية من الذخائر على متن شاحنة نقل ثقيل.

Advertisements

وقال مصدر مسؤول في نقطة دوفس الواقعة بين عدن وأبين، إن جنود النقطة أحبطوا عملية تهريب صناديق رصاص آلي ودوشكا كانت في المقعد الخلفية لسائق شاحنة نقل ثقيل كان قادما من عدن باتجاه لودر.

وأشار المصدر إلى أن السائق الذي حاول تهريب الذخائر (م.أ.و) فشل في عملية التهريب في ظل الحس الأمني الذي يتمتع به جنود نقطة دوفس بأبين, وقد تم احتجازه مع المضبوطات تمهيدا لتسليمه للجهات المختصة.

وقد حققت نقطة الحزام الأمني بدوفس والتي يقودها " محمود الكلدي" نجاحات كبيرة في ضبط الأسلحة والمخدرات على مدى العام الجاري, مما وضعها في صدارة النقاط الأمنية التي تهابها الخارجين عن النظام والقانون بفعل الحس الأمني الذي يتمتع به جنودها.