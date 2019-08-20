أحمد بن بريك يكشف مصير القوات الخاصة والشرطة العسكرية في أبين

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

أحمد بن بريك

كتب Advertisements الخليج 365 - ابين

أكد اللواء احمد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية في تسجيل صوتي لوسائل الاعلام حسم الوضع في محافظة ابين بصورة نهائية.



وأكد ان ذلك جاء بعد انضمام قوات الامن والقوات الخاصة والشرطة العسكرية والنجدة للمجلس الانتقالي، مؤكد تأمين المحافظة من أي هجمات ارهابية أو محاولات للسيطرة.

يذكر ان المتحدث العسكري باسم التحالف المالكي كان قد اوضح في تصريحه يوم امس بان الخطوات التي اتخذها المجلس الانتقالي جاءت نتيجة استهداف قائد لواء الاسناد أبو اليمامة ومركز شرطة الشيخ عثمان بالإضافة إلى هجوم عناصر تنظيم القاعدة علي مراكز عسكرية في مدينة زنجبار عاصمة محافظة ابين.