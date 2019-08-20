البحسني يناقش تقارير المكاتب الخدمية والايرادية بحضرموت

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

البحسني

كتب الخليج 365 - المكلا

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت برئاسة المحافظ اللواء الركن فرج البحسني، تقارير المكاتب الخدمية والايرادية وسبل تحسين الأداء.



وشدد المحافظ على ضرورة بذل مزيد من الجهود في خدمة المحافظة، لتحسين وتطوير جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، لافتاً إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة تولى الملفات الخدمية والمرتبطة بحياة المواطن اليومية أولوية قصوى.

وأكد المحافظ أهمية تحسين تحصيل الايرادات وتعزيز الموارد وتأهيل الكادر ورفع تقارير شهرية بمستوى الانجاز .

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وناقش المكتب التنفيذي بحضرموت تقريراً عن أنشطة مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وتقرير تحصيل الموارد المحلية والمشتركة، وتقرير نشاط الإدارة العامة للواجبات الزكوية للعام، ونشاط مكتب الضرائب بساحل حضرموت، إضافة الى نشاط الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين.

وناقش الاجتماع أداء مكتب التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت ومستوى تنفيذ مشروعات السلطة المحلية بالمحافظة، والتي تضمنت تنفيذ 180 مشروعاً بتكلفة مليار و 442 مليون ريال، فيما بلغت الاستثمارات المنفقة فعلياً للعام ذاته 394 مليون ريال بنسبة.

واستعراض الاجتماع تقرير تحصيل الموارد المحلية والمشتركة للعام المالي 2018م والربع الأول من عام 2019م، على مستوى مديريات ومكاتب ساحل حضرموت، حيث بلغ إجمالي الموارد المالية المحلية والمشتركة المحصلة فعلياً على مستوى مديريات ومكاتب ساحل حضرموت خلال العام المالي 2018م نحو مليار و 315 مليون ريال، منها 558 مليون ريال موارد محلية، و756 ريال موارد مشتركة.

فيما بلغ إجمالي الموارد المالية المحلية والمشتركة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2019م 350 مليون ريال، منها 154 ريال موارد محلية، و196 ريال موارد مشتركة.

بعد ذلك استعرض مدير عام الإدارة العامة للواجبات الزكوية بساحل حضرموت هشام محسن باحميد تقريراً عن نشاط الإدارة للعام المالي 2018م والنصف الأول للعام 2019م، حيث أوضح بأن الحصيلة المحققة خلال العام المنصرم بلغت 420 مليون ريال ، كما بلغت الإيرادات المحصلة خلال النصف الأول من العام الجاري 180 مليون ريال.