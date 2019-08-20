شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من حزب الاصلاح على دعوة جماعة الحوثي له للتحالف والتوافق على سلطة انتقالية ! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - رد قيادي برلماني في حزب الاصلاح اليمني على دعوة وجهها الحوثيون للحوار والتوافق على سلطة انتقالية.

ورد عضو البرلمان اليمني شوقي القاضي على تصريحات القيادي في جماعة الحوثي محمد البخيتي التي دعا فيها حزب الإصلاح للدخول في حوار لحل الأزمة اليمنية.

وقال شوقي القاضي إن على الحوثيين إن كانوا صادقين وجادين في الحوار إطلاق المعتقلين في سجونهم وتنفيذ اتفاق الحديدة ورفع الحصار عن تعز لإثبات جديتهم في طلب الحوار وقبول نتائجه.

وخاطب القاضي البخيتي في منشور له على فيسبوك "سجونكم ومعتقلاتكم تمتلئ بالمختطفين والمعتقلين الأبرياء، فأطلقوهم لتثبتوا أنكم جادين وصادقين -هذه المرة- في طلب الحوار والخروج بحلول لإنقاذ الأطفال الذين قلت إنهم يتضوَّرون جوعاً".

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وتابع القول "اتفاق الحديدة لا زال ساخناً، فاثبتوا مصداقيتكم بالالتزام ببنوده، وارفعوا الحصار عن تعز، وأوقفوا مدافعكم وصواريخكم التي تقتل المدنيين من أطفال ونساء".

وأضاف القاضي "هذه ثلاث نقاط لاختبار مصداقيتكم".

وتابع "أرجو التوقُّف عن عزف النغمة المُضحِكة بدعوة الإصلاح فقط للحوار، وكأن اليمن ملك الإصلاح، أو أنه لا يوجد أحد في اليمن غير الإصلاح".

وأشار إلى أن "اليمن والوطن فيه 30 مليون يمني موزعون على مؤسسات وهيئات وأحزاب ووجاهات ومنظمات وأُطُر وأقاليم ومحافظات شمالية وجنوبية وشرقية وغربية تجمعهم (مؤسسة الشرعية) التي يرأسها الرئيس هادي ونائبه محسن ورئيس حكومته معين، فاصدقوا بدعوة الشرعية للحوار الجاد عبر وسطاء إقليميين ودوليين يلتزمون بوفائكم لتعهداتكم، حتى لا تكرروا النقض والغدر والتنصل عن المعاهدات والاتفاقات".

وكان البخيتي قد دعا مؤخرا حزب الإصلاح والانتقالي والمؤتمر الشعبي العام إلى الجلوس على طاولة الحوار للاتفاق على ترتيبات لوقف إطلاق النار وتشكيل سلطة عليا تتولى إدارة المرحلة الانتقالية.