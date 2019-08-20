شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة داعية سعودي شهير وحالة حزن تعم مواقع التواصل الإجتماعي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن حساب ” معتقلي الرأي في السعودية” على موقع “تويتر”، الثلاثاء، وفاة الداعية السعودي سليمان أحمد الدويش المعتقل منذ 22 أبريل 2016، في السجون.
وقال الحساب الذي يهتمّ بنشر أخبار المعتقلين : “تأكّد لنا خبر وفاة المعتقل الشيخ سليمان الدويش .
وتحت وسم #وفاة_الدويش ، نشر عدد كبير من الناشطين السعوديين والعرب تغريدات تنعي الداعية سليمان الدويش
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