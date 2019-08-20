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وفاة داعية سعودي شهير وحالة حزن تعم مواقع التواصل الإجتماعي

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن حساب ” معتقلي الرأي في ” على موقع “تويتر”، الثلاثاء، وفاة الداعية السعودي سليمان أحمد الدويش المعتقل منذ 22 أبريل 2016، في السجون.

 

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وقال الحساب الذي يهتمّ بنشر أخبار المعتقلين : “تأكّد لنا خبر وفاة المعتقل الشيخ سليمان الدويش .

وتحت وسم #وفاة_الدويش ، نشر عدد كبير من الناشطين السعوديين والعرب تغريدات تنعي الداعية سليمان الدويش

 
 
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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