شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة داعية سعودي شهير وحالة حزن تعم مواقع التواصل الإجتماعي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أعلن حساب ” معتقلي الرأي في السعودية” على موقع “تويتر”، الثلاثاء، وفاة الداعية السعودي سليمان أحمد الدويش المعتقل منذ 22 أبريل 2016، في السجون.

Advertisements

وقال الحساب الذي يهتمّ بنشر أخبار المعتقلين : “تأكّد لنا خبر وفاة المعتقل الشيخ سليمان الدويش .

وتحت وسم #وفاة_الدويش ، نشر عدد كبير من الناشطين السعوديين والعرب تغريدات تنعي الداعية سليمان الدويش





