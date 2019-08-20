شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الوية العمالقة تتدخل رسمياً في الحجرية وتمهل ميليشيا حزب الاصلاح 24 ساعة لسحب قواتها من البيرين والحجرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقد قبل قليل اجتماع عسكري هاك ضم قيادة قوات العمالقة واللواء 35 مدرع وكتائب ابو العباس ومدير امن الشمايتين وعدد من مشائخ وججهاء الحجرية وأمهلت قيادة ألوية العمالقة مليشيات حزب الإصلاح الإخواني 24 ساعة لرفع مليشياته وقواته من منطقة الحجرية بمحافظة تعز.

وناقش اللقاءالتداعيات الناتجة عن محاولات مليشيا الإصلاح احتلال إدارة أمن الشمايتين.

وأشار إلى أن اللقاء وقف أمام مخطط المليشيات الإخوانية وسعيها للسيطرة على الحجرية وتفجير الأوضاع فيها



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