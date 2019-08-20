شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تعرف على الشخصية اليمنية التي ستحل بدلاً عن هادي والمتوافق عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر رفيع المستوى ان رئيس مجلس النواب سلطان البركاني هو المرشح الابرز ليكون بديلا لالرئيس عبدربه منصور هادي. وبحسب مصادر فان البركاني يحتفظ بعلاقات ممتازة مع الامارات وبنفس الوقت مع السعودية Advertisements آخر الاخبار من "الخليج 365" ورفض البركاني اتخاذ اي موقف من انقلاب عدن بل ورفض صدور بيان من هيئة رئاسة المجلس تجاه الأحداث، وينتظر البركاني من المجلس الإنتقالي الإطاحة بهادي ليحل محله. وحسب الدستور اليمني يحدد في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل يتولى رئيس مجلس النواب لمدة لا تزيد عن 60 يوماً يتم خلالها إجراء انتخابات لمنصب الرئيس،

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