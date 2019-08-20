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قتلى وجرحى واحراق عربة عسكرية في اشتباكات ابين

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عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر خاصة في زنجبار بمحافظة أبين إن اشتباكات عنيفة اندلعت صباح اليوم في المدينة. 

 

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وذكرت المصادر أن الاشتباكات خلفت قتلى وجرحى من الطرفين.

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وأوضحت المصادر أن الاشتباكات ادت الى احتراق عربة عسكرية في منطقة الاشتباكات

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