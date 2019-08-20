شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى واحراق عربة عسكرية في اشتباكات ابين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر خاصة في زنجبار بمحافظة أبين إن اشتباكات عنيفة اندلعت صباح اليوم في المدينة. Advertisements وذكرت المصادر أن الاشتباكات خلفت قتلى وجرحى من الطرفين. آخر الاخبار من "الخليج 365" وأوضحت المصادر أن الاشتباكات ادت الى احتراق عربة عسكرية في منطقة الاشتباكات

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