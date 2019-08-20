شكرا لقرائتكم خبر عن الصريع إبراهيم الحوثي شقيق زعيم الحوثيين قبل مقتله فيديو! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - يظهر الفيديو إبراهيم الحوثي، شقيق زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، وإلى جانبه عدد من الجرحى، وهو يقدم لهم محاضرة قصيرة عن الصبر والإخلاص لله سبحانه وتعالى.

وقال من أكبر النعم هو أن تكون أعمالنا مقبولنا عند الله سبحانه, وأن يحتسب المجاهد الجريح أجره عند الله, فالجرح في سبيل الله عزة وكرامة.

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