شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن بحركات مثيرة وملابس جريئة .. ‘‘سما المصري’’ تستفز الكويتيين في عقر دارهم وتنشر (فيديو فاضح) من أبراج الكويت .. وهكذا كان الرد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تعرّضت الفنانة سما المصري لهجوم عنيف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، بعد نشرها مقطع فيديو بالقرب من أبراج الكويت.

وطالت حملة الإنتقادات سما المصري، بسبب تصرفاتها وكلامها الذي وصفوه بالخادش.

وكانت سما قد نشرت مقطع فيديو خلال وجودها في الكويت للإعلان عن أعمال فنية.

ويعرف عن سما المصري، استخدامها للسوشيال ميديا للفت الأنظار إليها، من خلال القيام بحركات غير لائقة، تعرضها للإنتقادات في كل ظهور جديد لها عبرها.

يذكر أنّ سما كانت قد تعرضت لأزمة صحية قبل عدة أسابيع، وطلبت من الجميع حذف صورها وفيديوهاتها المسيئة، ولكنها ما لبثت أن عادت إلى ما كانت عليها بعد شفائها.

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