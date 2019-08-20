شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مواطن سعودي يتجاوز حدود الأدب ويعتدي بكل وقاحة على مقيمة يمنية في حديقة عامة .. لكن الرد كان مزلزلًا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - شرطة جازان تقبض على أحد المتهمين بالإعتداء على مقيمة يمنية.

تمكنت شرطة منطقة جازان في السعودية من القبض على أحد المتهمين في الاعتداء على مقيمة يمنية بحديقة الأمير محمد بن ناصر في محافظة العيدابي.

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وبّين المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان السعودية، أن الشرطة تحركت سريعاً بعد علمها بالواقعة وقامت بالاستماع من المقيمة اليمنية وأخذ ما لديها من معلومات.

وأكد أن الشرطة نجحت في القبض على أحد المتورطين وهو مواطن سعودي بالعقد الثاني من عمره، بعدما حاول التخفي عن قبضة رجال الأمن بهروبه من منزل أسرته الذي يقيم فيه.

وشدد على أن عمليات التحري في الواقعة مستمرة للقبض على جميع المتورطين فيها.