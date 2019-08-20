شكرا لقرائتكم خبر عن قبل قليل.. أبين تسقط كلياً بيد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.. (صور وتفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر ميداني في محافظة أبين لـ"يمن دايركت" على سقوط أبين قبل قليل بيد قوات الحزام الأمني بعد معارك شرسة شهدتها مدينة زنجبار أمس وصباح اليوم.

وكانت قد تمكنت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، من السيطرة على معسكر قوات الشرطة العسكرية بعد مواجهات أسفرت عن سقوط ضحايا، في محافظة أبين جنوب اليمن.

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وقالت مصادر محلية، إن قوات الحزام تمكنت من السيطرة كليا على معسكر الشرطة العسكرية الكائن في منطقة الكود في أبين، بالتزامن مع استمرار المعارك الشرسة في معسكر قوات الأمن الخاصة.

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وبحسب مصادر طبية في مستشفى الرازي، فقد وصل إلى المستشفى عشرات القتلى والجرحى، إثر المواجهات بين قوات الحزام الامني وقوات الشرطة العسكرية والأمن الخاصة في محافظة أبين.