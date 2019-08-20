شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة انهيار للريال اليمني أمام الريال السعودي والدولار اليوم الثلاثاء 20غسطس (اسعار الصرف الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعها أمام الريال اليمني في تداولات اليوم الثلاثاء 20غسطس 2019م وقال متداولون إن سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي واصلا الارتفاع أمام الريال اليمني. Advertisements آخر الاخبار من "الخليج 365" آخر تحديثات اسعار صرف العملات أمام الريال اليمني في صنعاء اليوم الثلاثاء. أسعار الصرف في صنعاء

الدولار الأمريكي: 582 : 587

الريال السعودي : 153.5 : 154.5 أسعار الصرف في عدن

الدولار الأمريكي: 583 : 588

الريال السعودي : 154.5 : 155.5

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