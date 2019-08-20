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مقتل قائد عسكري كبير في ابين قبل قليل

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عدن - ياسمين التهامي - سيطرت قوات المجلس الإنتقالي الموالية للإمارات، على معسكر للشرطة العسكرية في منطقة الكود بمحافظة أبين.

 

وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الإنتقالي، سيطرت على المعسكر بعد أن فرضت طوقاً بعشرات الاطقم العسكرية.

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إلى ذلك استشهد قيادي عسكري في قوات الشرعية بمحافظة ابين جراء المواجهات مع قوات المجلس الإنتقالي المدعوم إماراتياً.

 

وأفادت مصادر محلية، عن إستشهاد قائد حراسة قوات النجدة، محمد سالم بوسنة، خلال المواجهات الدائرة في مدينة زنجبار بمحافظة أبين.

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