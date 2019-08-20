شكرا لقرائتكم خبر عن ” قالتلي كلام بيوجع القلب”.. هيفاء وهبي تكشف آخر حديث لها مع ”إليسا” قبل اعتزالها الفن.. شاهد... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهور جريئ بملابس فاضحة .. ‘‘حليمة بولند’’ تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بـ‘‘فيديو صادم’’ بفستانها القصير والشفاف في جلسة تصوير خادشة أول اتهام اماراتي خطير يُثير غضب الملك سلمان وولي عهده ..شاهد ماورد فيه

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