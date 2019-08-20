شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وردنا قبل لحظات ..خبر عاجل وخطير جدا من السفارة اليمنية في الرياض يقصم ظهر المجلس الانتقالي ويصعق كل ابناء الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - عقد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اجتماعا استثنائيا اليوم الاثنين، للقيادات اليمنية الكبيرة ضم نائبه الفريق علي محسن الأحمر ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس الحكومة معين عبد الملك ووزير الداخلية أحمد الميسري ووزير الدفاع محمد المقدشي لمناقشة انقلاب قوات مدعومة إماراتيا على الحكومة في عدن.

وأعرب هادي، في الاجتماع الذي عقد في مقر السفارة اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض، عن "رفض كل مشاريع التمزيق والتقزيم والتشرذم".

ووجه هادي الحكومة، إلى الانعقاد الدائم للتعاطي مع تداعيات "التمرد في عدن، وإفشال كل ما من شأنه حرف البوصلة عن مواجهة التهديد الأساسي الإيراني المتمثل بمليشيات الحوثي".

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وأكد الاجتماع على استمراره في "متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، قائد التحالف العربي لدعم الشرعية بإنهاء التمرد وعودة الأمور إلى نصابها، من خلال انسحاب الميليشيات المتمردة من كل المؤسسات والمواقع والمعسكرات وعودة القوات الشرعية إلى مواقعها في العاصمة المؤقتة عدن، وكذا عودة الحكومة وكل المؤسسات للعمل من داخلها لخدمة المواطن اليمني".

ودعا الاجتماع كافة القوى السياسية والفعاليات الوطنية وممثليهم في المؤسسة التشريعية، للقيام بمسؤولياتهم التاريخية في الحفاظ على كافة الثوابت الوطنية. وفي الاجتماع عبر الجميع من خلال المداخلات على أهمية توحيد الامكانات والجهود والعمل بروح الفريق الواحد المشترك والتأكيد على الأهداف والثوابت والمرجعيات التي قدم في سبيلها شعبنا اليمني التضحيات الجسيمة باعتبار ما يجري هو استهداف لليمن ووحدته وأمنه واستقراره".