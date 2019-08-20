شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل وفي غاية الخطورة..الجنرال الاحمر يغادر الرياض نهائيا وطارق عفاش يترك جبهات الساحل الغربي ويتوجهان للعاصمة صنعاء لتسليم انفسهم للحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - سخر قيادي بارز في قوات حراس الجمهورية من الدعوة التي وجهها القيادي البارز في جماعة الحوثي محمد البخيتي بالترحيب بعودة الرئيس هادي ونائبه علي محسن الاحمر وطارق عفاش الى اليمن تحت بند العفو العام.

وقال العميد احمد عبد العزيز الحمادي ساخرا ( ولا يهمك ياسيد محمد من الغد سوف يغادر الجنرال الاحمر العاصمة السعودية الرياض وسيترك القائد طارق صالح قواته الضاربة ويتوجهون الى العاصمة صنعاء لتسليم انفسهم لكم).

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وأضاف ( لم يسلم منكم الناس البسطاء بل وصرتم تقتلون بعضكم البعض فهل تعتقدون ان احد يصدق عفوكم العام ايها القتلة ..ليس لكم الا السلاح فاما النصر واما الشهادة ).

وكان القيادي البارز بجماعة الحوثيين محمد البخيتي قد قال سابقا "يتسائل بعض الأخوة هل سنقبل بعودة علي محسن وحميد الأحمر وطارق وهادي؟

مضيفا بالقول: نقول نعم وسنرحب بعودتهم، لأن اسمه عفو عام كما انه لا يحق لأحد بأن يحرم اي مواطن من حق العيش في أرضه.

وتابع: لكن لا يعني هذا عودتهم لسابق سطوتهم، وإنما مواطنين مثلهم مثلنا لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وهكذا تبنى الأوطان وهكذا تنهض الأمم.

مختتما بقوله: عندما يخاطب الله سبحانه وتعالى الأمة بأهمية الوحدة في سورة ال عمران في بداية الآية فإنه يخص اليمنيين ببقية الآية وفي الآية التي تليها لأن الأمة لن تنهض إلا بأهل اليمن.