شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن قناة المسيرة الحوثية تعلن قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد ما ورد فيه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الاثنين، استهداف عرض عسكري لقوات الجيش في مأرب، بصاروخ باليستي. وقالت قناة المسيرة نقلاً عن مصدر عسكري قوله إن:‏ “القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا من طراز ‘‘نكال’’ على تجمع وعرض عسكري في مأرب . أخبار قد تهمك: Advertisements ولم تورد القناة مزيد من التفاصيل، كما لم يكشف مصدر حكومي حتى اللحظة حقيقة ما حدث.

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