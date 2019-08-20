شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــاجل .. انفجار عنيف يهز الكعبة .. وهكذا كان مصير الانتحاري .. بعد تطويق المسجد الحرام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - بالتزامن مع موسم الحج لهذا العام، انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يزعم ناشروه أنه لـ إرهابى كان يحاول تفجير نفسه بجوار الكعبة المشرفة، وأنه بمجرد الاقتراب منها تحلل جسده وتبعثرت دماؤه.

الحقيقة وحسبما وضحت هيئة مكافحة الشائعات السعودية، فإن التعليقات، التى دارت على الفيديو غير صحيحة تمامًا، ووضحت أن أول انتشار للفيديو كان عام 2017، والحقيقة أنه لامرأة تعانى من حالة مرضية مزمنة وتتقيأ الدم قبل وفاتها.

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ونفت هيئة مكافحة الشائعات هذه النباء جملة وتفصيلًا، مؤكدة عدم وجودج انتحاري أو محاولة تفجير الكعبة.