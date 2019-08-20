وأخيراً : الكشف بـ ‘‘الاسم‘‘ عن البطل الذي قتل عبدالخالق الحوثي شقيق ‘‘عبدالملك الحوثي‘‘ .. شاهد من يكون؟

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تعيش مليشيا الحوثي في مرحلة التصفيات النهائية بين أجنحتها خلال الاونة الاخيرة. فخلال الأيام القليلة الماضية، لقي عدد من قيادات المليشيا ينهم عبدالخالق الحوثي شقيق زعيم المليشيا بعد أيام من مصرع شقيقه ابراهيم عقب خلافات بينيه في صفوفها، وسط تكتم شديد من قبل المليشيا في الاعلان عن القتلى وكيفية تمت تصفيتهم. أخبار قد تهمك: Advertisements ونشبت خلافات شديدة بين جناح المدعو عبدالكريم الحوثي عم زعيم المليشيا الحوثية وبين جناح زعيم المليشيا، أسفرت عن قيام الاول بتصفية القيادات المقربة والموالية لزعيم المليشيا بما فيهم حتى شقيقه المدعو ابراهيم الحوثي، الذي لقي مصرعه وأعلنت المليشيا عن وفاته دون ايضاح عن كيفية مصرعه. وتداول نشطاء بيانا منسوبا للمقاومة التهامية يتضمن مصرع عبدالخالق بدرالدين الحوثي بمزرعة المؤسسة الاقتصادية بتهامة.

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