شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. أول تصريح حكومي عن أحداث أبين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ادلي نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي قبل قليل تصريح عبر حساب الوزارة بموقع التواصل "تويتر" بشأن احداث ابين.
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وقال الحضرمي نائب وزير الخارجية إن ما تشهده محافظة أبي من تصعيد غير مبرر من قبل قوات المجلس الانتقالي المدعومة من قبل الإمارات الشقيقة أمر مرفوض وغير مقبول.
واضاف: وسيعمل التوتر على تقويض وافشال جهود الوساطة التي نقدرها كثيرا من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية
وتشهد مديرية زنجبار والكود اشتباكات عنيفة بين قوات المجلس الانتقالي وبين قوات الامن الخاص والامن العام والشرطة العسكرية بالاضافة الى حشود قبلية موالية للحكومة الشرعية
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