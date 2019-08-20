تفاصيل الاشتباكات العنيفة بين الحزام والقوات الخاصة في زنجبار الثلاثاء 20 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements الخليج 365-أبين قالت مصادر خاصة في زنجبار بمحافظة أبين إن اشتباكات عنيفة اندلعت صباح اليوم في المدينة.

وذكرت المصادر أن الاشتباكات خلفت قتلى وجرحى من الطرفين. وأوضحت المصادر أن الاشتباكات ادت الى احتراق عربة عسكرية في منطقة الاشتباكات.

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