"الخليج" تقارن بين هجوم الحوثي على حقل الشيبة وعملية طالبان الأخيرة بكابل

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365

قالت صحيفة الخليج الإماراتية: لم تعد العمليات الإرهابية التي نشهد وقوعها بين فينة وأخرى في أكثر من منطقة ذات لون واحد، ومنفّذ واحد، بل إن هذه العمليات اتسعت لتشمل استهداف البشر، والحجر، وهو ما يمكن ملاحظته مما جرى مؤخراً في كل من المملكة العربية السعودية باستهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية حقلاً للنفط، وبالهجوم الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول، وفيما كانت الحادثة الأولى من دون ضحايا، واقتصرت على الأضرار المادية، إلا أن الثانية حصدت المئات بين قتيل، وجريح، لكن ما جمع الحادثتين أن الإرهاب واحد، وملّته واحدة، ولم يعد يفرق بين منشأة ذات طابع خدمي، وبين حفل يمارس فيه الناس الفرح، بعد أن تمكنت هذه الجماعات من سرقته في أكثر من مكان.



وأضافت أن الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي في المملكة العربية السعودية عن طريق طائرات مسيّرة من دون طيار "درون" مفخخة، تفاخرت ميليشيات الحوثي بالقيام به، معرضة حياة الناس للخطر، يشكل عملاً إرهابياً لا يقل خطورة عن الهجوم الانتحاري الذي وقع في كابول، إذ إن الهدف من وراء ذلك زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أنه يشكل خطراً جسيماً على إمدادات الطاقة للعالم أجمع، أما بالنسبة لحفل الزفاف في كابول، فإنه استهدف تجمعاً مدنياً، وأدخل الحزن في كل بيت، خاصة أنه كان مكتظاً بالنساء والأطفال، الأمر الذي يضاعف حجم الخسائر في الهجوم، لكنه قبل كل شيء يؤكد أن الجماعات الإرهابية لا يمنعها مانع عن جرائمها، إذ لا تبالي بما تقترفه من عمليات إرهابية، والتي لا تطال من تدعي أنهم أعداؤها فقط، بل تشمل الأبرياء حتى في أفراحهم، لأن هؤلاء لم يكونوا في جبهات قتال.

وقالت في الختام إنه من هذا المنطلق فإن التحدي أمام العالم اليوم يكمن في مواجهة هذه العمليات الإرهابية، وهو ما ذهبت إليه وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أشارت في بيان لها حول حادثتي حقل الشيبة في المملكة العربية السعودية، وحفل الزفاف في أفغانستان، إلى أن مواجهة آفة الإرهاب تعد مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الدول الساعية للوصول إلى مستقبل أكثر سلماً لشعوب العالم، وهي بذلك تجدد تأييدها ومساندتها للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، واستقرارها، ودعمها الإجراءات التي تتخذها في مواجهة التطرف والإرهاب، باعتبار أن أمن البلدين كلٌّ لا يتجزأ، كما جددت دعمها لأفغانستان في مواجهة موجة العنف والدم الذي يسيل في هذا البلد الذي لم يستقر منذ عقود من الزمن، خاصة أن الإرهاب تضاعف بطشه، ولم تعد جهة واحدة تنفذه، بل تحولت البلاد إلى ساحة مفتوحة لممارسته، سواء من قبل حركة "طالبان"، أو من قبل تنظيم "داعش"، الذي وجد له بيئة خصبة في أفغانستان، بعد أن تم طرده من الأراضي العراقية، والسورية.