مسؤول: لن نسلم معسكرات عدن لتنظيم الإخوان الإرهابي

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365

نفى مصدر في المجلس الانتقالي الجنوبي، المزاعم الإعلامية التي نشرتها وسائل إعلام قطرية، حول تسليم القوات الجنوبية المعسكرات التي سيطرت عليها في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً أن الحرب على الإرهاب مستمرة حتى تأمين كامل مناطق جنوب اليمن.



وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، وفقا لـ24: "علاقتنا بالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، علاقة وثيقة، ونحن على تنسيق كامل مع قيادة التحالف، وعدن اليوم كما أكد التحالف عاد إليها الاستقرار بشكل كلي، والأمور طيبة، وما يروج له الإعلام القطري والإخواني لا أساس له من صحة، فالمعسكرات باتت خالية من التنظيمات الإخوانية الإرهابية، ويستحال أن تعود مجدداً إلى أيادي التنظيم المتطرف".

من جهته، قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، إن "الحياة عادت إلى طبيعتها في عدن بعودة تلك المعسكرات إلى الشعب وتحريرها من ميليشيات الإرهاب المعتدية، وأمر تلك المعسكرات بيد الشعب الجنوبي لا غير".