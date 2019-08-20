شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان ...مصرع قائد القوات الشبوانية قبل قليل وحالة استنفار قصوى والمجلس الانتقالي يعلن حالة الطواريء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكر شهود عيان ان قائد القوات الشبوانية لقي مصرعه قبل قليل في العاصمة المؤقتة عدن.

وذكر موقع عدن انلاين ان عبوة ناسفة اانفجرت في الطقم العسكري الذي كان يستقله لمقدم محمد سالم البوحر قائد القوات الشبوانية ولققي مصرعه على الفور

واشار الموقع ان القيادات العسكرية التابعة للمجلس طوقت المكان اعلنت حالة الطواريء.

وكان ‏المقدم محمد سالم البوحرقائد قوات النخبة الشبوانية قد اعلن عن الخطوات الاولى لحفظ الامن والامان في العاصمة عدن.

نؤكد هنا ان الشائعات كثرت وليس لدينا مصدر يؤكد او ينفي صحة الواقعة وان كانت مصادر مستقلة رجحت ان تكون هذه شائعة الغرض منها خلق البلبة في ظل هذه الاوضاع المتقلبة في العاصمة المؤقتة عدن