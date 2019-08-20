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عدن - ياسمين عبدالعظيم - هاني بن بريك يوجه تهديدات مباشرة وغير مسبوقة للسعوديين بعد سجال مع مدير قناة العربية !

هدد نائب رئيس ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، وقائد تمرد عدن، هاني بن بريك، الاثنين 19 اغسطس/آب، هدد بمواجهة المملكة العربية السعودية ومحاربتها.

ويأتي تهديد ”بن بريك“ ردا على مقال لمدير قناة العربية السابق المفكر السعودي البارز عبدالرحمن الراشد، نشرته صحيفة ”الشرق الأوسط“، استبعد فيه انفصال الجنوبي اليمني، وأكد إن ”نزع الشرعية عن دولة معترف بها في الأمم المتحدة وتفكيكها يهدد كل دول المنطقة، والكويت من بينها. فالقبول بالانفصال غير الشرعي يماثل تماماً الضم غير الشرعي“.

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وقال ”بن بريك“ في تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”واتس نيوز“، ان ”‏مقال الراشد حبيس فزاعات الإخونج الذي يكرر أن الجنوبيين غير متفقين ولا أن المتفقين متفقون“.

وأكد ان ”الشعب الجنوبي يعرف من هو معه وعلى الأرض، وما حدث ليس فلتة بل ثورة شعب“، واضاف مهددا السعوديين: ”إما تكسبوه أو يتكرر الخطأ التاريخي بسبب الفلسفة العقيمة“، في تهديد مباشر لمواجهة السعودية وتكرار تجارب سابقة.

ليقوم بعدها ويرد الدكتور عبدالرحمن الراشد بأنه "حتى لو اتفق "الجنوبيون" فلا يُعترَف بدولة ما لم تَعترِف بها ⁧#الأمم_المتحدة⁩."