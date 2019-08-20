شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب ”حشرة“ .. الفنانة الإماراتية ”مشاعل الشحي“ تحرج زوجها وتخلع حشمتها بمكان عام (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهور جريئ بملابس فاضحة .. ‘‘حليمة بولند’’ تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بـ‘‘فيديو صادم’’ بفستانها القصير والشفاف في جلسة تصوير خادشة الفنانة ‘‘ريم عبدالله’’ بطلة مسلسل العاصوف تشعل مواقع التواصل بـ‘‘فيديو’’ جديد ومثير للغاية.. شاهد ماذا فعلت

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بسبب ”حشرة“ .. الفنانة الإماراتية ”مشاعل الشحي“ تحرج زوجها وتخلع حشمتها بمكان عام (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.