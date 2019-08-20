شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن للمتزوجين : ترك العلاقة الجنسية خطأ كبير.. إليكم الأضرار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تتعد أسباب الانقطاع عن ممارسة العلاقة الحميمة بين الزوجين و التي قد تمتد لفترة طويلة من الوقت تصل من أسبوعين إلى عدة شهور.. مابين أسباب عضوية إلى نفسية .



ويقول الدكتور نبيل أمين، استشاري المسالك البولية وأمراض الذكورة، قد يكون انقطاع ممارسة العلاقة الحميمة لأسباب نفسية، مرضية، أو حتى شخصية تعود للزوجين ولكن مهما كانت الأسباب الانقطاع خطأ كبير قد يؤدي إلى نتائج عكسية تضر بصحة كلا الزوجين.

ويوضح أمين، مسببات انقطاع ممارسة العلاقة الحميمة بالنسبة لكلا الطرفين ويقسمها إلى نوعين أسباب عضوية وأخرى نفسية.

مرض أحد الشريكين بالأمراض التالية:

ـ السكر

ـ الضغط

ـ بعض الأمراض النفسية مثل الاكتئاب- ارتفاع الضغط العصبي.

ـ بعض أدوية المعدة تسبب الضعف الجنسي الذي قد يؤدي إلى انقطاع ممارسة العلاقة الحميمة.

ـ خلل الهرمونات لكلا الجنسين مثل خلل في مستويات هرمون الذكورة، أو خلل في مستويات هرمون البرولاكتين المعروف باسم هرمون اللبن.

ـ ضعف في الشريان المغذي للعضو الذكري.

ـ التسرب الوريدي الذي قد يحدث بالعضو الذكري.

ـ تليف الجسم الكهفي في العضو.

ويشير استشاري أمراض الذكورة، إلى المضاعفات التي قد تحدث نتيجة الانقطاع عن ممارسة العلاقة أما بالنسبة لأضرار الانقطاع عن ممارسة العلاقة الحميمة للسيدات فتتمثل في:

ويؤكد نبيل أن الإثارة دون تفريغ الشحنة أو الانقطاع عن ممارسة العلاقة الحميمة تؤثر بالسلب على الزوجة كما تؤثر على الزوج حتى وإن كانت بدرجة أقل وتتمثل المضاعفات في التالي:

ـ احتقان شديد بالحوض.

ـ تشنجات بالمهبل.

ـ آلام شديد بالمهبل.

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