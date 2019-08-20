شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن إعلامي سعودي يصارح اليمنيين ويطلب منهم أن لا يغضبوا منه .. فماذا قال ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - طالب إعلامي سعودي من اليمنيين كافة ألا يغضبوا منه ومن مصارحته وقوله لهم ليتهم يحبون اليمن كما يحب الشعب السوداني وطنه . وقال الإعلامي السعودي منصور الخميس في تصريح له، إن الشعب السوداني أحب وطنه ونبذ الخلافات والأقسام واتجه للوحدة والاتفاق، مضيفاً أن السودانيين مصالاً رائعاً يقتدا به .

وأشار الخميس إلى أن السودانيين ضربوا مثالاً رائعاً في التضحية وتغليب المصلحة العامة على المصالح الوقتية الضيقة . أخبار قد تهمك: Advertisements ودعا الإعلامي منصور خميس الله أن يعيد اليمن موحداً كما أعاد السوداني، حيث قال :"أدعو الله أن يعيد إلينا #اليمن موحداً كما أعاد إلينا السودان.. آمين".

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