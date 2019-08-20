شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وخطير.. "قوات الانتقالي" تفاجئ الرئيس هادي وتحاصر مسقط رأسة بالدبابات والمدرعات وتبداء باقتحامها.. انفجار الوضع عسكريا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر عسكري إن قوات المجلس الانتقالي بدأت بالزحف إلى محافظة أبين ومحاصرة عاصمتها زنجبار استعدادا لتفجير الوضع فيها. وذكرت مصادر إعلامية أن مدرعات من معسكر 7 اكتوبر اتجهت الى زنجبار وبدأت بمحاصرة القوات الأمنية التابعة للشرعية. Advertisements وستكون محافظة أبين، وهي مسقط رأس الرئيس هادي، ثاني محافظة يستولي عليها الانتقالي بعد سيطرته التامة الاسبوع الماضي على محافظة عدن.

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