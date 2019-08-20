شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزير في الحكومة الشرعية يكشف عن ما يجري الآن في أبين بعد توجه قوات الانتقالي إليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ‏ قال وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني إن الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي "الانقلابي" يحاصر في هذه الاثناء معسكر قوات الامن الخاصة في عاصمة محافظة ابين. وكشف الوزير الإرياني أن قوات المجلس الانتقالي تطالب قوات الامن بالاستسلام او اقتحام المعسكر. Advertisements وقال وزير الإعلام إن هذا التطور الذي وصفه بـ "الخطير"، يهدف إلى تفجير الاوضاع. واعتبر في تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن تحركات الانتقالي لتفجير الوضع في أبين "تحدي لدعوات الاشقاء بالمملكة العربية السعودية للتهدئة والحوار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : وزير في الحكومة الشرعية يكشف عن ما يجري الآن في أبين بعد توجه قوات الانتقالي إليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.