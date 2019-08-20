شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : مليشيات الانتقالي تسيطر على اكبر معسكر للشرعية في ابين .. تفاصيل ما يحدث الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقل موقع "الخليج 365" عن يمن الغد ان مليشيات الحزام الامني التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي سيطرت قبل قليل على معسكر القوات الخاصة في ابين وقالت مصادر اعلامية ان اسقاط المعسكر جاء بعد محاصرته لساعات من قبل عناصر تابعة للحزام الامني يقودهم عبداللطيف السيد واشارت المصادر إلى أنه تم السيطرة على المعسكر دون اي مواجهات عسكرية Advertisements

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