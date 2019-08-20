شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان ..ايران تفاجئ الحوثيين بموقف غير متوقع وصادم من اعلان الاخيرة تعيين سفيرا لها لدى طهران ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة عن تجاهل الخارجية الايرانية اعلان الحوثيين بتعيين سفير لها لدى الجمهورية الاسلامية مشيرة الى أن الاعلان الحوثي لم يقابل باي تعليق ايراني او ابداء موقف معلن من قبيل الترحيب او اعلان الموافقة . Advertisements وأكدت المصادر لـ "اليمني اليوم " أن مسئولا في وزارة الخارجية الايرانية اعتبر ان اعلان الحوثيين بتعيين سفير لدى ايران لن يقابل باعلان مماثل بتعيين سفير جديد لايران بصنعاء معتبرا أن ايران ابلغت قيادة الحوثيين أن بامكانهم ارسال السفير المعين من قبلهم الى طهران لكنها لن تعلن عن اعتماده رسميا كما جرت عليه الاعراف البرتوكوليه . وارجعت المصادر التجاهل الايراني الى عدم رغبة ايران في اعتماد سفير معين من جماعة الحوثي كي لا يفهم ذلك بانه امعانا في تحدي المجتمع الدولي واستفزاز السعودية ودول الخليج وبخاصة في ظل وجود سلطة شرعية معترف بها دوليا لكنها ستتعامل مع السفير المعين من جماعة الحوثي بشكل غير رسمي.

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