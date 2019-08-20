شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الانتقالي يحشد اكبر قوات معززة باقوى الاسلحة الثقيلة لاسقاط ثاني محافظة جنوبية.. تفاصيل هامة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت وسائل اعلامية عن محافظ ابين تأكيده ان الوضع متوتر في محافظه ابين بعد قيام قائد الحزام الامني والتدخل السريع عبداللطيف السيد بحشد قوه كبيره لمحاصره معسكر القوات الخاصه بقياده العوبان من اجل تسليم المعسكر للانتقالي. Advertisements وحسب ذات المصادر ان محافظ ابين اجري العديد من الاتصالات لوقف الهجوم وترجيح العقل وعدم جر ابين الئ دائره الصراع. وقالت مصادر مطلعة ان المجلس الانتقالي حشد اكثر من عشرين طقم وعدد من العربات المدرعة والآليات العسكرية خرجت من عدن وتحركت باتجاه زنجبار لإسقاط معسكرات القوات الخاصه والشرطه العسكريه بمحافظة أبين جنوب اليمن. وافادت المصادر ان انتشار كبير لقوات الحزام في زنجبار وخروج مدرعات من معسكر 7 اكتوبر متجهه الى زنجبار يريدوا محاصرة القوات الأمنية التابعة للشرعية .. ولفتت المصادر ان محافظ ابين ومدير شرطة ابين في اجتماع الان ووجهوا برفع الجاهزية القتالية. واشارت المصادر ان قائد التدخل السريع التابع الحزام الامني عبداللطيف السيد يحشد مزيدا من القوات ويدفعها نحو المقرات والمعسكرات الحكومية لاسقاطها كما حصل في عدن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الانتقالي يحشد اكبر قوات معززة باقوى الاسلحة الثقيلة لاسقاط ثاني محافظة جنوبية.. تفاصيل هامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.