المجلس الانتقالي يحاصر قوات هادي في أبين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابين كشفت مصادر محلية في محافظة أبين عن ارتفاع حالة التوتر في عاصمة المحافظة عقب قيام قوات الحزام الامني الممولة إماراتياً بمحاصرة مقر قيادة القوات الخاصة التابعة لحكومة هادي. وقال مصدر امني ان قوات الحزام التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي فرضت حصاراً مشدداً على القوات الخاصة المتواجدة في مدينة زنجبار وامهلتها بعض الوقت للخروج من المحافظة. وبحسب مصدر محلي فان شخصيات مجتمعية تسعى للوساطة بين الجانبين من اجل تهدأة الوضع في المدينة.

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