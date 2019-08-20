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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الكشف بـ ‘‘الاسم‘‘ عن البطل الذي قتل عبدالخالق الحوثي شقيق ‘‘عبدالملك الحوثي‘‘ .. شاهد من يكون؟

تعيش مليشيا الحوثي في مرحلة التصفيات النهائية بين أجنحتها خلال الاونة الاخيرة. فخلال الأيام القليلة الماضية، لقي عدد من قيادات المليشيا ينهم عبدالخالق الحوثي شقيق زعيم المليشيا بعد أيام من مصرع شقيقه ابراهيم عقب خلافات بينيه في صفوفها، وسط تكتم شديد من قبل المليشيا في الاعلان عن القتلى وكيفية تمت تصفيتهم. ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنه : عاجـــل : وفاة داعية سعودي شهير وحالة حزن تعم مواقع التواصل الإجتماعي فنان مصري شهير ينشر صورا فاضحة للفنانه غادة عبدالرازق قد تدفعها لاعتزال الفن نهائيا ..شاهد الصور Advertisements وأخيرا : الكشف بـ ‘‘الاسم‘‘ عن البطل الذي قتل عبدالخالق الحوثي شقيق ‘‘عبدالملك الحوثي‘‘ .. شاهد من يكون؟ «انتحاري يحاول تفجير الكعبة وعند اقترابه منها تحلل جسده»..وهذه هي الحقيقة عاجـــل : شاهد فضيحة الموسم التي هزت الوسط الفني .. تسريب مقطع فاضح للفنانه نانسي عجرم .. «فيديو» شاهد : كيف تمكنت ‘‘الأميرة هيا بنت الحسين’’ من مغادرة ‘‘دبي’’ المزروعة بالكاميرات .. ومن ساعدها على الهروب؟ صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة وتكشف التفاصيل الحرجة في حادثة هروب الاميرة ----------------------------------------- ونشبت خلافات شديدة بين جناح المدعو عبدالكريم الحوثي عم زعيم المليشيا الحوثية وبين جناح زعيم المليشيا، أسفرت عن قيام الاول بتصفية القيادات المقربة والموالية لزعيم المليشيا بما فيهم حتى شقيقه المدعو ابراهيم الحوثي، الذي لقي مصرعه وأعلنت المليشيا عن وفاته دون ايضاح عن كيفية مصرعه. وتداول نشطاء بيانا منسوبا للمقاومة التهامية يتضمن مصرع عبدالخالق بدرالدين الحوثي بمزرعة المؤسسة الاقتصادية بتهامة

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