عاجـــل : اول تعليق رسمي من الحكومة الشرعية على ما يحدث في ابين .. شاهد

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اول تعليق رسمي من الحكومة الشرعية على ما يحدث في ابين .. شاهد

قالت مصادر اعلامية ان عناصر تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا تحاصر قيادة شرطة أبين ومعسكر قوات الأمن الخاصة. واكدات المصادر ان مليشا الامارات تعمل على محاولة تفجير الاوضاع في محافظة ابين وتدفع عناصرها لمهاجمة القوات الحكومية بالمحافظة . ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنه : عاجـــل : وفاة داعية سعودي شهير وحالة حزن تعم مواقع التواصل الإجتماعي فنان مصري شهير ينشر صورا فاضحة للفنانه غادة عبدالرازق قد تدفعها لاعتزال الفن نهائيا ..شاهد الصور Advertisements وأخيرا : الكشف بـ ‘‘الاسم‘‘ عن البطل الذي قتل عبدالخالق الحوثي شقيق ‘‘عبدالملك الحوثي‘‘ .. شاهد من يكون؟ «انتحاري يحاول تفجير الكعبة وعند اقترابه منها تحلل جسده»..وهذه هي الحقيقة عاجـــل : شاهد فضيحة الموسم التي هزت الوسط الفني .. تسريب مقطع فاضح للفنانه نانسي عجرم .. «فيديو» شاهد : كيف تمكنت ‘‘الأميرة هيا بنت الحسين’’ من مغادرة ‘‘دبي’’ المزروعة بالكاميرات .. ومن ساعدها على الهروب؟ صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة وتكشف التفاصيل الحرجة في حادثة هروب الاميرة -----------------------------------------

واشارت المصادر بأن احد قادة انقلاب عدن ويدعى عبداللطيف السيد هو من يقوم بحشد قوه كبيره في زنجبار لمحاصره معسكر القوات الخاصة . وفي اول تعليق حكومي على مستجدات الاحداث قال وزير الاعلام معمر الارياني ان ما يحدث من تصعيد من قبل عناصر الحزام الامني التابع للمجلس الانتقالي ، هو تحدي للمملكة العربية السعودية التي دعت للتهدئة والحوار

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