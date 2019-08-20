شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف بـ ‘‘الاسم‘‘ عن البطل الذي قتل عبدالخالق الحوثي شقيق ‘‘عبدالملك الحوثي‘‘ .. شاهد من يكون؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعيش مليشيا الحوثي في مرحلة التصفيات النهائية بين أجنحتها خلال الاونة الاخيرة. فخلال الأيام القليلة الماضية، لقي عدد من قيادات المليشيا ينهم عبدالخالق الحوثي شقيق زعيم المليشيا بعد أيام من مصرع شقيقه ابراهيم عقب خلافات بينيه في صفوفها، وسط تكتم شديد من قبل المليشيا في الاعلان عن القتلى وكيفية تمت تصفيتهم. قد يهمك ايضاً: - بملابس ضيقة وجريئة .. ‘‘سما المصري’’ تمارس ‘‘المحظور’’ وتنشر (فيديو فاضح) من برج إيفل - الرئيس ”عمر البشير” يكشف أسراراً خطيرة لأول مرة عن ”ابن سلمان” و ”ابن زايد” أثناء محاكمته اليوم.. شاهد ماذا قال؟ - وأخيرا .. الكشف بـ ‘‘الاسم‘‘ عن البطل الذي قتل عبدالخالق الحوثي شقيق ‘‘عبدالملك الحوثي‘‘ .. شاهد من يكون؟ - “قلة أدب” وقذف في الممر الضيق .. سيدة مصرية تكشف ما حصل بينها وبين جارها الأعزب في الكويت!.. - رسالة قوية ومعبرة من شقيق ‘‘أمير قطر’’ لدول المقاطعة .. شاهد ما ورد فيها Advertisements - عاجل : الرئيس هادي يقلب الطاولة ’’ويطيح’’ بقيادات عسكرية بارزة .. ويعين بديلا عنها (الاسماء + المناصب)

- خبر وفاة فنان العرب ”محمد عبده” ينتشر كالنار في الهشيم ويصيب الجماهير بالذعر.. وهذا ما حدث..!

- توجيهات عاجلة لولي العهد السعودي ‘‘محمد بن سلمان’’ بشأن قتلة خاشقجي .. ورسالة طارئة إلى واشنطن - أول اتهام اماراتي خطير يُثير غضب الملك سلمان وولي عهده ..شاهد ماورد فيه - احمد الفيشاوي ينشر ’’صور فاضحة’’ تحرج ’’غادة عبدالرزاق’’ وتثير غضبها.. وجدل واسع على مواقع التواصل.. شاهد ونشبت خلافات شديدة بين جناح المدعو عبدالكريم الحوثي عم زعيم المليشيا الحوثية وبين جناح زعيم المليشيا، أسفرت عن قيام الاول بتصفية القيادات المقربة والموالية لزعيم المليشيا بما فيهم حتى شقيقه المدعو ابراهيم الحوثي، الذي لقي مصرعه وأعلنت المليشيا عن وفاته دون ايضاح عن كيفية مصرعه. وتداول نشطاء بيانا منسوبا للمقاومة التهامية يتضمن مصرع عبدالخالق بدرالدين الحوثي بمزرعة المؤسسة الاقتصادية بتهامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف بـ ‘‘الاسم‘‘ عن البطل الذي قتل عبدالخالق الحوثي شقيق ‘‘عبدالملك الحوثي‘‘ .. شاهد من يكون؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.