شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : وكالة رويترز تفاجئ الجميع وتكشف عن الشخصية التي ستدير المرحلة القادمة بدلاً للرئيس هادي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشفت وكالة رويترز، عن ترتيبات لنقل صلاحيات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إلى نائب جديد يجري التباحث بشأنه.

ونقلت الوكالة عن المسؤول اليمني قوله: إن ”هادي عاجز عن إدارة اليمن بسبب سنه وحالته الصحية، وهو لا يثق بأحد وهذا يجعل الأمور صعبة في وقت حرج“.

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​​​​​​وقال المسؤول ومصدر يمني آخر إن أحد الخيارات التي يجري بحثها يتمثل في نقل صلاحيات رئاسية إلى نائب جديد للرئيس ليصبح هادي البالغ من العمر 73 عاما ويقيم في الرياض شخصية رمزية.

وبحسب الوكالة، فإن مسؤول كبير في الخليج قال ”سيكون من المفيد وجود نائب للرئيس يتمتع بالمسؤولية ويحظى بالتوافق“.

وأضاف أن من الضروري بقاء هادي للحفاظ على الحكومة المعترف بها دوليا.

وتأتي هذه التصريحات في إطار الحديث عن صفقة ما يجري ترتيبها للتباحث بشأنها في مؤتمر جدة تقضي بإشراك الانفصاليين في الجنوب في حكومة جديدة بعد انسحاب الانفصاليين من مؤسسات الدولة