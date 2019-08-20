شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : طيران التحالف يشعل سماء العاصمة صنعاء الآن وغارات عنيفة تدك هذه المناطق .. والتحالف العربي يحذر الأهالي (المواقع المستهدفة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء ان طيران التحالف شن غارات عنيفة على العاصمة صنعاء وان غارتان شنت على جبل عطان غرب العاصمة صنعاء .

واضاف ان طيران التحالف يعاود من جديد قصف جبل عطان بغارة ثالثة غرب العاصمة #صنعاء Advertisements واكد ان طيران التحالف قبل لحظات شن من جديد غارة رابعة باتجاه معسكر الفرقة سابقا في الستين شمال غرب العاصمة صنعاء .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد الان : طيران التحالف يشعل سماء العاصمة صنعاء الآن وغارات عنيفة تدك هذه المناطق .. والتحالف العربي يحذر الأهالي (المواقع المستهدفة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.