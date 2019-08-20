شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: قوات المجلس الانتقالي تقتحم زنجبار عاصمة محافظة ابين وقوات طارق السيد تطبق الحصار على معسكر القوات الخاصة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية في ابين قبل قليل ان الوضع متفجر في العاصمة زنجبار

عقب الانتشار كبير لقوات الحزام الامني في زنجبار وخروج مدرعات من معسكر 7 اكتوبر متجهه الى زنجبار بهدف محاصرة القوات الأمنية التابعة لهادي ..

ونقل المصدر ان محافظ ابين ومدير شرطة ابين في اجتماع الان ووجهوا برفع الجاهزية القتالية Advertisements ‏وقال محافظ ابين العميد ابوبكر حسين ان الوضع متوتر في محافظه ابين

‏وفي نفس الوقت يقوم قائد الحزام الامني والتدخل السريع عبداللطيف السيد بحشد قوه كبيره لمحاصره معسكر القوات الخاصه بقياده العوبان من اجل تسليم المعسكر للانتقالي .. ‏وأضاف اجرينا العديد من الاتصالات لوقف الهجوم وترجيح العقل وعدم جر ابين الئ دائره الصراع .

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